Garcia: "Domenica sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto. La Fiorentina gioca bene, ma noi siamo il Napoli e dobbiamo vincere"

A due giorni dalla sfida contro la Fiorentina, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato così in conferenza stampa: “La partita più importante per me è sempre quella che arriva, ma senza dubbio contro i viola sarà uno scontro diretto. Siamo a pari punti e noi vogliamo vincere per blindare il terzo posto, ma per farlo dobbiamo battere una squadra di qualità e che ha iniziato bene come quella di Italiano”.

E poi: “Devo ancora capire chi sta bene e chi no. La Fiorentina cambia spesso formazione perché ha tanti giocatori di qualità. E' una squadra che non si snatura mai, forte nel gioco aereo, che come noi recupera sempre palla nella metà campo avversaria. Noi comunque siamo il Napoli e dobbiamo continuare la striscia di vittorie”.

Infine su Rrahmani: “Vediamo come starà domani. Sicuramente non giocherà novanta minuti, ma se è disponibile può fare uno spezzone di partita. Non siamo in emergenza in quel ruolo, vista la presenza di Ostigard e Natan. Gollini e Juan Jesus? Torneranno in gruppo settimana prossima, senza fretta”.