Alla fine a Ilenikhena ci pensa anche la Roma per accontentare Gasperini a gennaio: medie spaziali per il francese
Era stata una suggestione, forse l'ennesima proposta giunta dall'esterno, per la Fiorentina in estate quando c'era da completare l'attacco ma poi i soldi vennero spesi su Piccoli: per George Ilenikhena, la permanenza al Monaco non ha comunque rappresentato un problema perché il classe 2006 ha già segnato due volte in Ligue 1, in appena 54 minuti distribuiti su 4 presenze.
E secondo La Gazzetta dello Sport, Ilenikhena è una delle due opzioni di gennaio per la Roma anche se la richiesta da 20-25 milioni potrebbe renderlo inavvicinabile. Più facile che i giallorossi vadano in realtà sull'olandese Boadu del Psv.
