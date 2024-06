Zaniolo: il testa a testa tra Atalanta e Fiorentina può sbloccarsi entro la fine della settimana. La situazione

Prosegue la sfida tra viola e bergamaschi per Zaniolo

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, prosegue il testa a testa fra Atalanta e Fiorentina, ma la sensazione è che entro in fine settimana possa risolversi. In un senso o nell'altro. Il Galatasaray per cedere il cartellino dell'italiano chiede 20 milioni di euro fra prestiti, riscatti e bonus vari.

Le proposte delle due squadre

La volontà ferma del club turco è di far partire il calciatore con una cessione definitiva o con un obbligo di riscatto. L'Atalanta vorrebbero fermarsi al diritto di riscatto, mentre la Fiorentina sembra più incline ad accettare l'obbligo a patto di abbassare la cifra complessiva a 16-17 milioni di euro.