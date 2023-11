Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha trattato il tema stadi nel corso di un convegno organizzato a Roma.

“Situazione disastrosa”

E le sue parole non sono molto rassicuranti: “Per essere industria servono le fabbriche e per il calcio queste fabbriche sono gli stadi. Se guardiamo la situazione degli impianti in Italia è disastrosa. C’è un problema giuridico amministrativo con i Comuni. Lo sport però non chiede soldi ma vuole essere messo in condizione di produrre più risorse”.

“L'eccezione del Viola Park”

Poi però aggiunge: “Un’eccezione è rappresentata dal Viola Park della Fiorentina. Commisso in 30 mesi e con oltre 110 milioni di investimento ha realizzato un centro che il presidente della Uefa Ceferin ha collocato nella fascia più alta di quelle europee. Le cose dunque si possono fare però anche se con fatica e il nodo burocratico è fondamentale”.