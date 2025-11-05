La Fiorentina ritrova un arbitro che non incrociava da tempo. E ha già diretto una gara contro il Genoa molto particolare

La partita tra Genoa e Fiorentina in programma domenica prossima con inizio alle 15, sarà diretta da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

I precedenti con la Fiorentina

Sono ben 23 e lo score complessivo è: 9 vittoirie, 6 pareggi, 8 sconfitte. Per quanto riguarda le trasferte: 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte

Guida torna dopo una lunga assenza a dirigere i viola: la sua ultima gara con i gigliati è Fiorentina-Lazio 2-1 del 26 febbraio 2024. Viola in serie positiva con lui da quattro match (tre vittorie e un pareggio). L'ultima sconfitta è quella del 21 marzo 2021: Fiorentina-Milan 2-3.

Un Genoa-Fiorentina…particolare!

Ha già diretto un Genoa-Fiorentina. Una gara particolare quella. Sospesa l'11 settembre dopo 27 minuti, viene ripresa il 15 dicembre 2016 con Guida che quel giorno sostituì Banti (che era il direttore di gara a settembre). Risultato finale? 1-0 per i Grifoni.