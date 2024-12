La Gazzetta dello Sport: Idoneità per Bove? In Italia non si scherza

La Gazzetta dello Sport questa mattina dedica due pagine intere al ‘caso’ di Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina ancora ricoverato all'ospedale di Careggi di Firenze.

Pagina 14

Si titola: “BOVE, carriera a rischio”, con sottotitolo “S'indaga sul DNA e la miocardite. Edo come Eriksen: futuro all'estero?”. Alla pagina successiva, il focus viene spostato al suo passato: “Negli anni a Roma diverse risonanze effettuate al cuore: tutte negative”.

Pagina 17

Ancora sul caso-Bove: “IDONEITA': non si scherza. In Italia norme severe con protocolli speciali per tutelare il cuore". Successivamente, si parla della sconfitta di ieri della Fiorentina: “FIORENTINA, addio Coppa”.