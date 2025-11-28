Il mondo al contrario della Conference: Fiorentina, Rayo e Crystal galleggiano, il Samsunspor domina, il Celje vola

C'è da stupirsi a guardare la lunghissima classifica della Conference League. Non tanto per la sequela di nomi e squadre impronunciabili, quanto per l'ordine delle squadre dopo 4 partite giocate.

Chi domina

Dominano la classifica i turchi del Samsunspor e i francesi dello Strasburgo, questi ultimi tra i pochi a rispettare i pronostici della vigilia tra le squadre più “note” (10 punti). Poco sotto posto insieme al Mainz e lo Shakhtar Donetsk c'è il meno famoso Celje, ormai celebre a Firenze per l'allenatore Riera e per la doppia sfida dello scorso anno (9 punti).

Le altre famose

Le altre “famose” si trovano più sotto, con gli spagnoli del Rayo Vallecano a 7 punti e gli inglesi del Crystal Palace a 6 punti come la Fiorentina, che attualmente è 17esima. Faticano anche Legia Varsavia e Dinamo Kiev, che sarà la prossima avversaria dei viola (3 punti). Il Rapid Vienna è ancora fermo a 0 ultimo in classifica.

E adesso?

La zona degli ottavi di finale per la Fiorentina è ancora alla portata e dista solo 2 punti, con ben 4 squadre appaiate a 8 punti. Le prossime due sfide contro Dinamo Kiev e Losanna saranno decisive per la rincorsa alle prime otto posizioni. Una cosa è certa: serve fare una cosa che alla squadra viola ultimamente riesce fare con grande fatica. Vincere.