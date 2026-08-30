Mutu: "È sempre un piacere tornare a casa. Una grande emozione calpestare di nuovo questo terreno di gioco

Protagonista ieri sera nella festa per il Centenario della Fiorentina, Adrian Mutu ha voluto ringraziare i tifosi viola in un emozionante post sul proprio profilo Instagram.

Le parole dell'ex fantasista

“Ringrazio di cuore tutti i tifosi viola per l’affetto e l’amore con cui sono sempre stato accolto qui - ha scritto il romeno - È sempre un piacere tornare a casa perché, come sapete, Firenze e la Fiorentina sono la mia seconda casa”

Una grande emozione

L'ex viola ha poi proseguito: “È stata una grande emozione calpestare di nuovo questo terreno di gioco, dove ho lasciato una parte importante del mio cuore. L’ho fatto con grande piacere e lo rifarei altre mille volte, sempre con lo stesso orgoglio e la stessa emozione. Grazie di cuore, Firenze. Sempre.”