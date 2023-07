Corriere dello Sport-Stadio: Viola Park, è una saga all'italiana

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo: “Cabral, c’è il Milan”. Sottotitolo: “Fiorentina in ansia: i rossoneri preparano 20 milioni per la punta”. Sommario: “Raffiche di vento a Firenze: rinviata a oggi la partenza della squadra per Belgrado Slitta la riunione per l’apertura delle tribune al Viola Park”.

A pagina 12 apertura per: “Maltempo, è emergenza Fermata la Fiorentina”. Ovvero: “La squadra di Italiano sarebbe dovuta partire ieri per la partita prevista stasera contro la Stella Rossa: è stata invece bloccata a Peretola da raffiche di vento”. In taglio basso: “Lo United pronto all’offerta: 25 milioni per Amrabat Il calciatore si allenerà a Firenze in attesa di novità dalla Premier”.

A pagina 13 invece c'è: “Viola Park, nuovi rinvii È una saga all’italiana Slittata forse al 3 agosto la riunione dei vigili del fuoco che deciderà se aprire l’impianto”.