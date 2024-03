La vendetta sul piatto di Beltran: da quel 'dove l'hanno pescato?' alla scalata sulla trequarti. Ma chi l'ha preso lo conosceva davvero?

La gara d'andata contro il Milan è stato forse il punto più basso della ancor breve avventura di Lucas Beltran a Firenze. L'argentino in quella fase si alternava con Nzola ma da centravanti, risultando spesso impalpabile, e fallì una clamorosa occasione sbagliando lo stop davanti a Maignan. Tanto da spingere il giornalista di Sky Fabio Caressa a chiedersi “dove fosse stato pescato”.

Come scrive il Corriere dello Sport, per Beltran poi la stagione è cambiata radicalmente con l'arretramento sulla trequarti, in un ruolo inedito e inaspettato, soprattutto per chi l'ha preso. Tanto che più sul ‘dove’ sia stato preso, il quesito è semmai se chi ha fatto l'operazione lo conosceva davvero oppure no.