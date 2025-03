L'ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando si è espresso a TMW Radio sul prossimo incontro tra i viola e la Juventus in programma questa domenica.

Su Fiorentina e Juventus

Orlando ha commentato: "La Fiorentina si è liberata di un grande fardello. Fosse uscita dalla Conference, sarebbe stata fallimentare la stagione e avrebbe rischiato Palladino. Non so chi sta peggio delle due, sicuramente la Juve per gli obiettivi falliti. Sono curioso di vedere come risponde la Juve. La Fiorentina ha ritrovato un po' di tranquillità, e per la Juve sarà molto dura".

Su Thiago Motta

E alla domanda se Thiago Motta sia da esonerare nel caso in cui la Juventus dovesse perdere contro i viola ha risposto "Sì. Come fa a gestire le ultime nove partite, anche col pubblico e le contestazioni che ci sono? E il grande rischio di perdere l'obiettivo Champions. Devi per forza arrivare quarto ora, un segnale devi darlo in questa corsa. I giocatori che si mettano una mano sulla coscienza, qualcosa la Juve deve fare ora".