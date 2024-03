La curva dell'Atalanta sommerge di fischi lo stadio al momento dell'annuncio del rinvio della gara contro la Fiorentina

In queste ore di apprensione per le condizioni del dg viola Joe Barone, ricoverato al San Raffaele di Milano in rianimazione, sta facendo scalpore la reazione della Curva dell’Atalanta all’annuncio della partita rinviata comunicata .

Fischi e cori al momento dell'annuncio del rinvio della gara

Appena lo speaker del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo ha annunciato l'ufficialità del rinvio della gara i tifosi nerazzurri presenti sugli spalti hanno iniziato a fischiare e a intonare cori contro la Lega di Serie A, della serie “Lega italiana figli di pu**ana”.