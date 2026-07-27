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La Gazzetta dello Sport: Il prescelto per completare il tris di arrivi a centrocampo

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Due articoli sulla Fiorentina presenti su La Gazzetta dello Sport di oggi. 

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Il titolone scelto dalla ‘rosea’ è stamani: “L’ora di Thorstvedt Il fedelissimo di Grosso per la nuova Viola”. Sommario: “Il norvegese è il prescelto per completare il tris della Fiorentina in mediana dopo gli arrivi di Atta e Oulai”. 

Bove

Poi leggiamo anche: “Mercoledì contro il Watford l’abbraccio con l’ex Bove”. Altra amichevole inglese per la squadra. 

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