Nonostante la Fiorentina, la separazione tra Grosso e il Sassuolo sembra imminente. Gli emiliani pensano ad un ex viola per sostituirlo

Dopo la straordinario stagione alla prima in Serie A con il Sassuolo, dopo la promozione dalla Serie B, è ormai chiaro che difficilmente l’attuale allenatore Fabio Grosso siederà sulla panchina neroverde anche nella prossima stagione. Il tecnico campione del mondo è già finito nel mirino di alcuni club italiani, Fiorentina e Bologna su tutti, e per questo la dirigenza emiliana sta cominciando a guardarsi a torno per valutare al meglio quale sia il profilo ideale per sostituirlo.

In pole per il dopo Grosso c'è un ex conoscenza della Fiorentina

E secondo quanto riportato nel pomeriggio da Sassuolonews.net in cima alla lista del direttore generale neroverde Carnevali c’è un ex conoscenza viola: l’ex allenatore della Primavera della Fiorentina, attualmente in Serie B al Catanzaro. Alberto Aquilani. Il tecnico giallorosso viene considerato un allenatore moderno, preparato e capace di dare identità alle proprie squadre: l’unico ostacolo, che comunque non è insormontabile, sarebbe il contratto del tecnico, che lo lega al club calabrese fino al giugno 2027.

L'ex tecnico della Primavera viola ha attirato su di se tante attenzioni dopola stagione a Catanzaro

Proprio nel corso della sua esperienza in giallorosso ha mostrato una chiara idea di calcio, valorizzando diversi giovani e proponendo una manovra offensiva e riconoscibile. Non si tratterebbe di un interesse nuovo: il nome di Aquilani, infatti, era già stato accostato al Sassuolo nei mesi scorsi e continuerebbe a essere apprezzato dalla dirigenza neroverde. In una lista che comprenderebbe anche Ignazio Abate, il profilo del tecnico del Catanzaro resta dunque uno di quelli da seguire con maggiore attenzione nelle prossime settimane.