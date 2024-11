Davide De Gea è l'uomo del momento in casa Fiorentina e, a dirla tutta, in tutto il campionato di Serie A. I tifosi di tutti le squadre si stanno accorgendo di quanto questo portiere sia di livello semplicemente superiore, e di come sappia dimostrarlo quando si trova al top della forma come in questo momento.

“De Gea contro il Milan è stato da 10”

Su De Gea è tornato ad esprimersi anche il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa, facendo una piccola tirata d'orecchi ai pagellisti: “Io sono dell'idea - ha detto sul proprio canale YouTube - che il range delle pagelle dei calciatori debba essere da 1 a 10. Questo significa che si può dare anche 1 o 2 in caso di prestazione disastrosa, e all'inverso 10 se uno gioca molto bene. Prendiamo De Gea contro il Milan: due rigori parati, altri due interventi strepitosi, uscite tutte perfette: se non dai 10 a un portiere in quel caso quando glielo dai?”.