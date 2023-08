Il vincolo degli extracomunitari da tenere d'occhio in questi ultimi giorni di mercato: la situazione in casa Fiorentina

Tra i tanti vincoli che pone il mercato, c'è anche quello relativo agli slot per gli extracomunitari. Ultime ore di trattative anche per la Fiorentina, che tra cessioni e acquisti ha ancora da sistemare diverse cose in rosa. Calciomercato.com fa il punto per quanto riguarda questi due particolari slot utilizzabili dalle squadre di Serie A: per chi, come la Fiorentina, aveva più di 2 extracomunitari al termine di questa stagione, può comprarne 2 fuori dai confini italiani a patto che uno sia una sostituzione, mentre l’altro deve rispettare un vincolo sulle nazionali. Per vincolo sulle nazionali, si intende che abbia presenziato a 5 partite della sua nazionale di categoria, oppure ad almeno 2 nell’ultimo anno.

Questa la situazione in casa viola:

GIOCATORI OVER 22 - Milenkovic, Amrabat, Quarta, Gonzalez, Ikonè, Jovic, Dodò, Barak, Brekalo, Sabiri, Kokorin, Arthur, Christensen, Nzola.

GIOCATORI UNDER 22 - Infantino, Martinelli, Vannucchi, Amatucci, Biagetti, Comuzzo, Harder, Munteanu, Kayode, Beltran.

FORMATI NEL VIVAIO - Sottil, Ranieri, Cerofolini.

FORMATI IN ITALIA - Terraciano, Castrovilli, Biraghi, Bonaventura, Duncan, Mandragora, Benassi, Parisi.

EXTRACOMUNITARI GIA' IN ROSA - Milenkovic, Kouamè, Kokorin, Gonzalez, Jovic, Dodò.

EXTRACOMUNITARI ACQUISTATI - Arthur, Mina.

La Fiorentina dunque può ancora acquistare un giocatore extracomunitario, dato che Arthur arriva in prestito dall'Italia e Terzic è stato ceduto al Salisburgo. Mina rispetta il vincolo Nazionali.