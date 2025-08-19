Vannucchi: "Fazzini può riaprire una discussione sui trequartisti in Italia. Spero si ritagli lo spazio giusto alla Fiorentina"

L'ex Empoli Ighli Vannucchi, ha commentato a Radio Bruno l'arrivo alla Fiorentina di Jacopo Fazzini dal club toscano.

Le parole di Vannucchi

“Jacopo è un ragazzo giovane, che ha molta forza e molta tecnica. Negli ultimi anni il ruolo del trequartista è un po' scomparso, ma se riesce a ritagliarsi il giusto spazio alla Fiorentina credo si possa ricominciare a parlare di quel ruolo”.

I trequartisti di oggi

“A Empoli i giocatori riescono a formarsi anche a livello mentale, speriamo riesca a fare bene. Oggi i trequartisti sono giocatori diversi da un tempo, prima un trequartista poteva cambiare la partita con una magia, una giocata”.