La Gazzetta dello Sport: Fiorentina e Verona, un feeling sul mercato...che sta sfumando

Grande spazio viene dato a: "Mancano le ali? Italiano cambia e la Fiorentina vola ancora". Sottotitolo: "Il tecnico è passato al 3-4-1-2, soluzione che può servire ancora per rimediare all’emergenza".

Le mosse di mercato

In taglio basso il mercato: "L’obiettivo è Gil, ma solo in prestito". E ancora: "Sondaggio per Zanoli, Brekalo in uscita". Articolo che inizia così: "Il feeling sul mercato con il Verona sembra che stia sfumando: dopo Terracciano, passato al Milan, anche Ngonge e Faraoni potrebbero prendere strade diverse".