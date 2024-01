Pierozzi, il trasferimento è fatto: Il terzino della Fiorentina resta in Serie A

Trasferimento già fatto per Niccolò Pierozzi. Il giovane terzino destro della Fiorentina resta in Serie A, perché andrà a giocare con la Salernitana di Filippo Inzaghi.

Problemi fisici

Il giocatore ha avuto problemi fisici che lo hanno limitato molto nella prima parte della stagione e questo ha fatto perdere al ragazzo la possibilità di mettersi in mostra, nonostante il grave KO patito da Dodo.

Cessione temporanea

In Campania, Pierozzi spera di avere chance maggiori di giocare e di farsi vedere anche agli occhi della Fiorentina, perché il club viola lo ha dato via con la formula del prestito e non certo a titolo definitivo.