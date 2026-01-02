Un connazionale come alternativa a Dodô? La Fiorentina sarebbe interessata a un terzino destro

Tra le questioni di mercato in casa Fiorentina, ci sarebbero alcuni giocatori che avrebbero già chiesto la cessione al club. Tra questi figura Dodô, la cui permanenza è comunque molto probabile per le decisioni prese dal club.

Un'alternativa a Dodô?

Eppure la società sembra indirizzare il proprio sguardo su un altro terzino. Dopo l'esperienza dell'anno scorso al Milan, Emerson Royal è tornato in Brasile, al Flamengo, club con cui ha vinto la Copa Libertadores. Ma la prospettiva di un ritorno in Europa potrebbe comunque convincerlo.

Occhio a un altro terzino brasiliano

Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, su Emerson Royal ci sarebbero Fiorentina e Valencia. I club monitorano la sua situazione e cercano di capire le condizioni per un'eventuale trattativa.