La giornata di ieri è stata caratterizzata, tra le altre cose, da un messaggio sui social scritto da Dusan Vlahovic, che sembrava proprio indirizzato ai tifosi della Fiorentina.

“Immagina quante persone ti odiano perché non hanno mai sentito la tua versione della storia”, questo quello che ha scritto l'attaccante ora alla Juventus, che anche domenica scorsa è rimasto a secco contro la sua ex squadra.

Volevi far conoscere la tua versione? E perché non l'hai fatto?

A parte il fatto che se avesse voluto far conoscere la sua versione, Vlahovic avrebbe potuto benissimo farlo e ormai da tempo, comunque il giocatore si riferisce al fatto che avrebbe voluto lasciare Firenze per la Juve non a gennaio, a campionato in corso e con tante possibilità anche di andare in Europa e vincere la classifica dei cannonieri, bensì a giugno, così come detto anche al resto della squadra in quei giorni. Tutto poi è precipitato in breve tempo con la maxi offerta bianconera che la società gigliata ha deciso di accettare.

La versione di Commisso mai smentita

Anche messa così cambia poco, anche perché non ha mai smentito quanto invece detto da Commisso, ovvero che la Fiorentina gli aveva fatto una ricca proposta di rinnovo contrattuale che lui ha rifiutato.