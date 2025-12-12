Cecchi Gori: "Soltanto io potrei salvare la situazione della Fiorentina. Quelli che ci sono adesso, finora, hanno sbagliato tutto"

Nei giorni in cui Commisso ha ribadito per l'ennesima volta che la Fiorentina non è in vendita, l'ex presidente viola Vittorio Cecchi Gori è tornato a dire la sua sulla società. Lo ha fatto al programma “La volta buona", senza mezzi termini:

“Soltanto io - ha detto Cecchi Gori - potrei salvare la situazione della Fiorentina. Tornando come presidente onorario, con una cordata fiorentina, lo potrei anche fare. Speriamo che quelli che ci sono adesso riescano a fare qualcosa, perché finora è stato sbagliato tutto”.