Cosmi: "Se vedevi Fagioli ieri dicevi 'questo servirebbe alla Juventus'. La Fiorentina ha giocato una partita perfetta su tutti i piani"

A Radio Serie A ha parlato l'allenatore Serse Cosmi, intervenendo anche su Fiorentina-Juventus: “La partita dei viola è stata perfetta, strepitosa. I viola non hanno sbagliato niente, né nell'interpretazione né sul piano tecnico. Ora per la Juventus è dura, sembrava spaesata anche dal punto di vista tattico”.

"I bianconeri hanno giocatori che fisicamente sono superiori, anche atleticamente, eppure la Fiorentina arrivava prima su ogni pallone. Questo non toglie nulla alla Fiorentina che ha costruito bene in difesa e anche in fase di recupero palla. Se vedevi ieri Fagioli dicevi: “Questo servirebbe alla Juventus”. Ma ora sono discorsi facili da fare".