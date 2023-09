Habemus data! Il Viola Park si prepara per la grande inaugurazione. Ecco quando

Dopo una lunga, anzi lunghissima attesa, dopo un'estate di ritiro per la Fiorentina, chiuso ai tifosi, ben presto il Viola Park aprirà ufficialmente. E' fissata infatti per l'11 di ottobre la fatidica inaugurazione del nuovissimo centro sportivo del club di Commisso.

Giusto qualche giorno dopo il match contro il Napoli, il Viola Park aprirà per l'evento ‘GRAND OPENING PARTY-VIOLA PARK’ in viale Pian di Ripoli 5. La tanto sperata agibilità è finalmente arrivata con la possibilità - presto - per tutti di andare a seguire la propria squadra del cuore in uno degli impianti sportivi più all'avanguardia d'Italia.