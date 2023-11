Sarri-Fiorentina, un matrimonio tanto chiacchierato che mai si farà: "Voglio chiudere la carriera alla Lazio"

Che Maurizio Sarri sia stato attratto dalla possibilità di allenare la Fiorentina, questo non è un segreto. I contatti in passato ci sono stati e, anche in queste settimane, qualcuno ha accostato il suo nome alla panchina viola. Probabilmente, però, questo connubio non ci sarà mai. A fare chiarezza sul suo futuro ci ha pensato lo stesso Sarri oggi in conferenza stampa:

“Ci sono voci secondo le quali a fine stagione andrò via dalla Lazio: ho sempre detto il contrario, voglio rimanere a lungo e chiudere qui la carriera. Un inizio di campionato altalenante non può farmi cambiare idea. Mi dispiace che le mie parole contino meno delle voci messe in giro. Io sto qui, combatto col mio presidente, il mio direttore sportivo, i miei giocatori, il mio popolo”.