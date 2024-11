Giorno di riposo per l'Hellas Verona, prossima avversaria della Fiorentina in Serie A con la gara del Franchi in programma domenica prossima alle 15. Dopo la grande vittoria contro la Roma, Zanetti ha concesso un giorno di riposo ai gialloblù, che torneranno ad allenarsi domani per preparare la sfida ai viola.

Il mister degli scaligeri sa già che al Franchi non potrà contare su Livramento, espulso nella gara di ieri contro la Roma e con il giudice sportivo che comminerà una giornata di squalifica all'attaccante. La Fiorentina, prima di pensare ai veneti, dovrà mettere la testa sulla Conference, dove ad aspettarla ci sarà l'APOEL Nicosia a Cipro.