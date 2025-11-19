Chiellini: "Vogliamo tornare alla normalità di vincere. Passa molto dalle prossime partite, contro la Fiorentina..."

Sabato si giocherà Fiorentina-Juventus. Sarà una gara particolare, con due squadre che si aspettano risposte dai rispettivi cambi in panchina. In vista della sfida, ha parlato il dirigente bianconero ed ex calciatore Giorgio Chiellini ha parlato del prosieguo della stagione.

Chiellini: “Dalla Fiorentina e dal Bodo passerà molto”

Ecco le sue parole, riportate da ANSA: “Ci aspettano mesi molto difficili, stimolanti. Possiamo trovare una luce più grandi di quella che ci stiamo immaginando oggi. Passerà tanto dalle prossime due partite che dobbiamo affrontare, contro Fiorentina e Bodo/Glimt”.

“Scudetto… perché no?”

E aggiunge: “La Juventus è un gruppo sano, con dei valori. L'obiettivo del club è tornare alla normalità di vincere. Siamo a un terzo di campionato e ci sono tante squadre molto vicine tra loro, è bello. Scudetto? Guardando la classifica… Perché no?”.