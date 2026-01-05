Si avvicina un'altra cessione: un giocatore viola domani sarà in Liguria per firmare il nuovo contratto

Come riporta tuttomercatoweb.com, domani Tommaso Martinelli sarà in quel di Genova per firmare il nuovo contratto che lo legherà per 6 mesi alla Sampdoria.

Accordo trovato

Fiorentina e blucerchiati hanno raggiunto l'accordo per il prestito secco fino alla fine della stagione, con l'estremo difensore classe 2006 che andrà nella serie cadetta per trovare più minutaggio rispetto a Firenze.

Sul futuro

La richiesta di cessione è arrivata proprio dal ragazzo, con la società viola che non ha voluto perderne il controllo in vista di una prossima stagione nel quale potrebbe giocarsi le chance da titolare. Tutto però, dipende dal futuro di De Gea e, ovviamente, della Fiorentina.