Corriere dello Sport-Stadio: Commisso, ecco sei milioni per Esposito

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Seba da Viola”. E inoltre: “Commisso: ecco sei milioni per Esposito”.

Pagina 16

Apertura per: “Fiorentina Seba subito poi c’è Kean”. Sottotitolo: “ .embed-comment-icon { display:inline-block; width:20px; height:20px; background-color:transparent; background-repeat:no-repeat; background-size:20px; background-position:center; transition:background .1s ease-in; position:relative; top:5px; background-image:url("data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20viewBox%3D%270%200%2020%2020%27%3E%3Cpath%20d%3D%27M5%202h9q.82%200%201.41.59T16%204v7q0%20.82-.59%201.41T14%2013h-2l-5%205v-5H5q-.82%200-1.41-.59T3%2011V4q0-.82.59-1.41T5%202z%27%20fill%3D%27%2382878c%27%2F%3E%3C%2Fsvg%3E") } @media screen and (min-width: 481px) { .slyvi-news-embed-wrapper img { max-width: 250px; } } Quei quattro milioni che ballano tra Fiorentina e Inter... Un attaccante che può fare sia la prima che la seconda punta e che può completare il reparto offensivo della Fiorentin... Inter chiede dieci milioni Commisso vuole chiudere per circa 5-6 Anche il Cagliari è interessato”. In taglio basso: “A Firenze l’agenda di Pioli is on fire”.

Pagina 17

Sul mercato: “Bernabé vuole Firenze il Parma non si smuove”. Sottotitolo: “Pioli vuole un play, Pradè e Goretti proveranno a chiudere in settimana per lo spagnolo: servono 20 milioni, si attende solo l’offerta della Viola”. In taglio basso ancora su Bernabé: “Adrian con la Viola nel destino”.