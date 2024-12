Colbrelli: "Ho scritto a Bove e lui mi ha richiamato subito. Ho provato a tranquillizzarlo sul defibrillatore, che anch'io porto"

Ha parlato a La Nazione Sonny Colbrelli, ex ciclista che ha vissuto lo stesso brutto spavento occorso a Edoardo Bove quando, dopo la prima tappa del giro di Catalogna del 2022, accusò un malore che lo portò a dover operarsi per mettere lo stesso defibrillatore sottocutaneo che anche il giocatore della Fiorentina dovrà portare. Di seguito le parole del ciclista.

“Mi è venuta la pelle d'oca, non ce l'ho fatta a guardare”

“Ero con un mio amico al pub, stavamo guardando la partita ed ho visto quanto accaduto: mi è venuta la pelle d'oca a vedere il cordone di ragazzi attorno a lui. Ho rivisto le scene di un film già visto, non ce l'ho fatta a seguire fino in fondo, erano scene troppo dolorose per me. Il giorno dopo ho preso coraggio, e ho contattato il giocatore: ”Sappi che se vuoi parlare ci sono". Poco dopo mi ha chiamato, ho provato a fargli forza e a tranquillizzarlo sulla macchinetta, che porto anch'io, anche se il ciclismo e il calcio sono due sport diversi".