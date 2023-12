Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta, autore del gol del pareggio dei viola contro la Roma, è intervenuto a DAZN a fine gara: "Abbiamo pareggiato purtroppo, probabilmente essendo due in più potevamo fare di più. Ma loro hanno segnato e poi si sono chiusi. Ci prendiamo questo punto e andiamo avanti”.

Sulla Fiorentina in lotta Champions League afferma: "Siamo un po’ dispiaciuti perché potevamo vincerla per fare lo step in avanti. Ma come ho detto ci prendiamo il punto e pensiamo a giovedì”.

E sul gol segnato si esprime così: “Il mister mi dà questa libertà di inserirmi, a volte non si può fare ma quando è il momento adeguato io provo a dare una mano davanti”.