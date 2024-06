L’ex attaccante viola Roberto Pruzzo a Lady Radio si sofferma su molti aspetti centrali del nuovo ciclo viola che si prepara a prendere forma con Palladino in panchina, dal mercato a tanto altro.

‘La Fiorentina dovrà farsi trovare pronta sul mercato e avere idee’

“Ci sarà un gran valzer di attaccanti, ci sono società davanti alla Fiorentina che hanno bisogno di un grande attaccante. Bologna Milan Roma e Lazio: non so chi toccherà ala Fiorentina, che a meno che non rilanci pesantemente a suon di milioni dovrà mettersi in fila. Spero ci siano delle idee e che non si illudano i tifosi perchè altrimenti le critiche sarebbero all’ordine del giorno. Il mercato sarà più difficile del solito e bisogna fare attenzione. La società viola deve farsi trovare pronta ed essere capace di fare quanto avviene a Bologna e Bergamo, andando a prendere calciatori ancora non affermati a livello conclamato”.

‘I giudizi severi derivano da situazioni pregresse, occorre un rilancio ora più che mai’

“La Fiorentina deve intervenire anche a livello di difensori centrali. Non serve un quarto centrale, servono dei titolari. Dei primi piatti forti per aumentare la qualità della squadra, non dei contorni. Di giocatori che possono stare nella rosa della Fiorentina se ne trovano in quantità, servono quei 3-4 titolari che facciano la differenza. A centrocampo non so da chi vorranno ripartire. La gente si aspetta molto di più, un programma, l’arrivo di calciatori giovani e forti che in un certo periodo di tempo si completino dando vita ad una squadra di qualità che possa fare qualcosa di importante…altrimenti non so che altra prospettiva possa avere la Fiorentina. I giudizi della gente sono severi perchè ci sono 5 anni di pregresso, con tante situazioni che non hanno mai portato a pensare che si potesse fare un salto in avanti. Mai come quest’anno, dopo la delusione Conference, ci voglia un grande rilancio, altrimenti si tira a vivacchiare e si finisce in disparte”.