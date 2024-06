Ha giocato con Raffaele Palladino, fresco di ufficialità sulla panchina della Fiorentina e ha vestito la maglia viola il difensore serbo Nenad Tomovic, che ha parlato a Radio Bruno di molti temi centrali di casa viola.

‘La stagione viola è stata ottima e presto arriverà un trofeo’

“La Fiorentina ha fatto alla grande anche in questa stagione, arrivare ancora in finale di Conference è importante e anche in campionato e Coppa Italia ha fatto bene. Ogni tifoso deve essere orgoglioso dei ragazzi e di quanto hanno fatto anche quest’anno. È brutto quando perdi due finali consecutive ma società e mister hanno fatto un ottimo lavoro; bisogna dimenticare e ripartire con nuovi obiettivi. Sicuramente in futuro la Fiorentina vincerà un trofeo, perchè lo merita”.

‘Penso che Italiano abbia alzato molto l’asticella ma Palladino farà bene'

“Palladino è un ottimo ragazzo, quando sono arrivato in Italia nel 2009 è stato come un padre per me. Mi ha aiutato tanto, un ottimo giocatore e una bravissima persona. Non sono sorpreso abbia fatto grandi cose col Monza, già si capiva che vedeva il calcio in maniera diversa e seguiva tanto il lavoro di Gasperini. Penso sia l’idea adatta, conoscendo la piazza, penso che farà un ottimo lavoro anche alla Fiorentina. Italiano ha alzato molto l’asticella e fatto un grandissimo lavoro, adesso è molto dura lavorare dopo di lui, i tifosi si aspettano i migliori risultati. Gli auguro di vincere qualcosa in viola”.