Barak pronto a salutare la Fiorentina. Lo aspetta una squadra in Serie B: i dettagli della cessione
La Fiorentina si prepara a salutare un altro esubero in questo ultimo giorno di mercato.
Nuova squadra per Barak
Come riporta Sky Sport, la Sampdoria sarebbe vicinissima all'acquisto del giocatore ceco dalla società viola, con l'ex Verona che andrebbe a giocare in Serie B.
La decisione di Pioli
Barak sperava di poter continuare con la Fiorentina dopo il prestito dello scorso anno in Turchia, ma Pioli non lo ha tenuto in considerazione per il nuovo ciclo viola.
I dettagli
Arrivano anche i dettagli del trasferimento. Secondo tuttomercatoweb.com, la cessione si chiuderà in prestito secco fino al termine della stagione.
