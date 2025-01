A Lady Radio ha parlato il giornalista de La Gazzetta di Parma Sandro Piovani, che è stato interrogato sul forte interessamento della Fiorentina per Man, calciatore in forza alla squadra ducale.

‘Man? Calciatore da alta Serie A’

"Man andrà via dal Parma solo se lo chiede espressamente, è il calciatore più talentuoso della squadra assieme a Bernabè. Ha patito la difficoltà della squadra e la lotta retrocessione, ma ha dimostrato di essere calciatore da alta Serie A nelle prime 10 gare di campionato. Man va fatto giocare come sa, senza costrizioni, non ci sono tantissimi esterni come lui".

‘Cambiare aria gli farebbe bene sicuramente’

“Penso che sia più la volontà dell’entourage di cambiare aria, dopo vari anni a Parma. La sensazione è che i consiglieri del giocatore non siano… ecco, si sa com’è adesso il calcio insomma. Cambiare aria sicuramente gli farebbe bene, per il Parma però sarebbe una grave perdita. Sono arrivati esterni dal mercato, come Ondrejka, che sembra essere il sostituto di Man, anche se il messaggio che arriva dalla società è diverso”.