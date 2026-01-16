Maguire proposto alla Fiorentina! Tanta concorrenza e stipendio 'monstre', ma la viola ha una carta speciale da giocarsi...

Dopo l'uscita di Pablo Marì e quella imminente di Mattia Viti, La Fiorentina è alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare il reparto arretrato. I nomi sul taccuini di Paratici sono diversi, ma la nuova suggestione arriva dall'Inghilterra e ha del clamoroso.

Intermediari al lavoro

Il difensore accostato alla Fiorentina è Harry Maguire. Il giocatore classe '93 sembra destinato a lasciare il Manchester United e potrebbe diventare una golosa occasione di mercato per tante squadra. Gli intermediari sono al lavoro da settimane per trovargli una nuova squadra, l'idea di un approdo in Italia pare stuzzicarlo e infatti non sono poche le squadre della penisola a cui è stato proposto (Roma, Milan, Napoli, Inter). Nessuna può ovviamente garantirgli i 7 milioni di stipendio dello United, ma se decidesse di rimettersi in gioco in Serie A abbassandosi lo stipendio, molti dirigenti sarebbero pronti a fare un tentativo.

L'arma in più della Fiorentina

Fra questi c'è anche Fabio Paratici. La Fiorentina ha anche una carte aggiuntiva da giocare rispetto alle concorrenti: David De Gea, uno sponsor della maglia viola col quale ha condiviso lo spogliatoio dello United. Già in estate lo spagnolo aveva convinto Lindelof, ma poi la mancata cessione di Comuzzo fece saltare l'affare. Le vie del mercato sono infinite e anche questa porta è da lasciare aperta, anche se la trattativa, soprattutto visto a necessario riduzione enorme dello stipendio, non sembra delle più facili. Lo riporta La Nazione.