Nell'ambiente bianconero sta suscitando polemiche l'esclusione della Juventus dalla Conference League cedendo così il pass alla Fiorentina. Ad esempio, il giornalista e tifoso juventino Paolo Rossi ha commentato tramite Twitter questa decisione: "Un aspetto divertente è che molti dicono che è meglio per la Juve non fare la Conference. Ma se tutto il mondo pensa che sia inutile o dannosa, come mai l'hanno inventata? L'anno scorso è stato una farsa inaudita: abbiamo giocato un campionato senza significato, assolutamente."

Di seguito il suo tweet originale: