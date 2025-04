I tifosi del Lecce contestano Corvino, lo striscione non lascia interpretazioni. E Giampaolo in conferenza alza bandiera bianca

Pomeriggio nero per il Lecce, travolto 0-3 in casa dal Como e sempre a ridosso della zona retrocessione, non trovando una vittoria da ormai 10 partite. Con le inseguitrici dietro di appena due punti (con una partita in meno), l'occasione sprecata oggi fa ancora più male: i tifosi hanno quindi deciso di esternare la propria frustrazione con il diesse Pantaleo Corvino.

Lo striscione esposto in Curva Nord non lascia spazio a interpretazioni: “2005-2025, da Bojinov a Dorgu nulla è cambiato. Prima i tuoi interessi, poi il risultato”. Situazione complicatissima, evidenziata anche dall'intervista post-partita dell'allenatore Giampaolo che, esacerbato, ha detto ai giornalisti: “Mi assumo la responsabilità della sconfitta in quanto allenatore, mi dispiace moltissimo per i nostri tifosi allo stadio e a casa, mi dispiace per il club. Scusate, l'analisi della partita fatela voi, che la sapete fare meglio di me”