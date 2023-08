Adani lancia una frecciatina ad Allegri su Arthur: "Certo che c'è un centrocampista della Fiorentina...che non è male"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lele Adani ha voluto esaltare la prestazione di Arthur Melo dopo la vittoria della Viola a Marassi contro il Genoa… senza farsi mancare una frecciatina. L'ex difensore, nelle sue storie Instagram, fa un chiaro riferimento a Massimiliano Allegri.

“Certo che c'è questo ragazzo, un centrocampista che gioca nella Fiorentina… che non è male. Padre tempo opera in silenzio": una frase ormai cult di Adani, utilizzata riferendosi al tecnico bianconero, che sappiamo non aver in alcun modo rinnovato la fiducia ad Arthur, poco fortunato nel suo passato alla Juventus.