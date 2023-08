Benedetto Ferrara: "Quanto pesa il regista, Arthur non segna ma comanda e la Fiorentina è tutta un'altra storia"

Il commento allo splendido esordio della Fiorentina in campionato arriva anche da parte di Benedetto Ferrara, su La Nazione, e si sofferma in particolare su Arthur: “Sappiamo bene che siamo alla prima di campionato ma questa Fiorentina sembra davvero un’altra storia. Certo, figlia di due anni di belle sorprese e tribolazioni, ma quanta qualità, e quanto pesa riavere un regista in squadra, un giocatore capace di dare il via sul campo alle idee di un tecnico deciso a portare avanti le sue teorie di calcio offensivo. Tutti molto bene, benissimo. Ma Arthur, che non ha segnato ma ha comandato la squadra, ha aiutato tutti a fare un salto di personalità e di consapevolezza”.