La Fiorentina ha trovato il suo Lobotka? Si può dire ma sotto voce (e incrociando le dita)

Pochi erano i dubbi su Arthur Melo dal punto di vista tecnico quando fu scelto dalla Fiorentina, ben più ampie le perplessità sotto l'aspetto fisico vista la quasi inattività della passata stagione e le poche gare esaltanti degli ultimi 3 anni. Non c'è dubbio però che in lui la società viola ci creda molto più di quanto fatto da Juve e Liverpool e questo potrebbe fare la differenza. La Gazzetta dello Sport arriva a ipotizzare che Italiano abbia trovato il suo Lobotka, l'equilibratore che ha contribuito allo scudetto del Napoli. Per il momento diciamo tutto sotto voce e incrociando le dita, specialmente dal punto di vista fisico.