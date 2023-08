VIDEO: La partita nella partita di Italiano, la garra anche sull'1-4 e il 'maltrattamento' del Team Manager

Si è presentato carichissimo all'esordio in campionato anche Vincenzo Italiano, personaggio elettrico che ormai abbiamo imparato a conoscere. E non è un caso che Dazn l'abbia spesso colto in attimi di discussione concitata con i componenti della panchina del ‘Ferraris’, tra calciatori e non.

Emblematico nel finale quando il tecnico viola ha in pratica spostato di peso il Team Manager Simone Ottaviani per metterlo al proprio posto, accanto al vice Niccolini. E non si può dire che la carica non l'abbia trasmessa anche ai suoi ragazzi: