Altro che rinforzata, la Fiorentina è proprio un'altra squadra. E che squadra! Italiano torna da Genova con un carico di entusiasmo

Parlare di Fiorentina rinforzata, dopo la notte magica di Genova, è riduttivo secondo il Corriere dello Sport-Stadio: quella scesa in campo a Marassi è una squadra quasi del tutto nuova. Nuova in alcuni interpreti, profondamente nuova nella filosofia di base e nuova anche nel coraggio di lanciare finalmente senza paura un ragazzo (ormai non più) della Primavera. Società e tecnico hanno rivoluzionato i temi di base di questa Fiorentina 3.0 e i risultati sono subito eccitanti e Italiano se n'è tornato a casa da Genova con un super carico di entusiasmo in vista del playoff di Conference.