Corriere dello Sport-Stadio: Shpendi è il primo nome della lista

Due pagine sulla Fiorentina presenti stamani sul Corriere dello Sport-Stadio.

Pagina 16

L'apertura di oggi è per: “Fiorentina con pazienza inglese”. Sottotitolo: “Il tridente affascina ma Dzeko e Gud sono ancora indietro: Pioli può scegliere tra il 3-4-1-2 e l’alternativa, il 3-5-1-1”. In taglio basso: “Pongracic da leader: è il pilastro della nuova Viola”.

Pagina 17

Ecco il mercato: “Shpendi è in pole come vice Kean”. Sottotitolo: “L’albanese è il primo nome in lista Piacciono anche Calvert-Lewin e Siwe, Ioannidis costa troppo”.