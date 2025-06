Questo pomeriggio l'ex viola Alberto Malusci è intervenuto a Radio Bruno per dire la sua sul momento attuale della Fiorentina, in attesa dell'inizio della nuova stagione.

“Il mercato la Fiorentina immagino lo faccia per un discorso tecnico, se poi a questo si somma che chi arriva è tifoso viola tanto meglio. Vorrebbe dire mettere in rosa calciatori che sanno cosa vuol dire giocare per una città come Firenze: il fatto che chi è arrivato sia un tifoso della Fiorentina è un valore aggiunto, ma l’importante è che a livello qualitativo diano ulteriore spessore a questa squadra. Fazzini e Viti sono due ragazzi molto giovani e secondo me anche molto bravi, ma sappiamo quanto sia esigente la piazza di Firenze. Dovranno mettere a disposizione le loro qualità alla squadra, ricordandosi che in quanto giovani avranno bisogno di tempo per abituarsi ad una maglia prestigiosa come quella viola”.

“Viti ha fatto esperienza al Nizza, arriverà a Firenze con tante motivazioni”

Ha aggiunto anche: “Viti per arrivare a giocare al Nizza ha fatto un campionato importante. In Francia si è confrontato con molti campioni e per questo sono convinto che abbia fatto molta esperienza sotto tutti i punti di vista, è chiaro che che arriverà a Firenze con tante motivazioni. Come curriculum chiaramente è da rivedere, visto le esperienze negative che ha avuto, ma non per questo bisogna attaccagli questa etichetta. Deve ripartire dall’esperienza ad Empoli: ha caratteristiche importanti per stare nella rosa della Fiorentina e fare molto bene. Firenze ha però richieste diverse rispetto ad Empoli, per questo sottolineo che debba arrivare con grandi motivazioni. Sono altresì convinto che con in panchina un tecnico come Pioli non possa che far bene”.

“Fazzini è un grande acquisto, sarà un punto di riferimento per Pioli”

Ha poi concluso con un focus su Fazzini: “Lui secondo me è da ritenersi un grande acquisto, che sicuramente darà spessore al centrocampo della Fiorentina. Questo è il settore del campo dove i viola dovranno lavorare di più, e lui è un primo tassello fondamentale. Sarà un punto di riferimento per Pioli, mi auguro che possa dare qualcosa in più al centrocampo della Fiorentina”.