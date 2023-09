Il centrocampista ex Fiorentina Sofyan Amrabat ha finalmente debuttato da titolare con la maglia del Manchester United. Il marocchino, sostituito intorno all'ora di gioco, si è subito distinto con un'ottima prestazione, nella netta vittoria (3-0) dei Red Devils in EFL Cup contro il Crystal Palace.

Nel post-gara, Amrabat ha sottolineato ancora una volta la sua volontà di giocare nello United: “Questo è un sogno che ho fin da quando ero un bambino. Gioco solo per la maglia e per lo stemma del club. Per dare mano alla squadra, giocherei pure in porta!”.

Di seguito, le statistiche della sua partita: