Carobbi: “Vanoli può fare poco se i calciatori non lo rispettano, la conferma a tempo non gli dà forza. Parisi in crescita”

L’ex difensore viola Stefano Carobbi ha parlato a News.superscommesse.it, toccando alcuni temi dell’attualità della Fiorentina, dall’allenatore ai singoli.

‘Non so se acquisti in dirigenza possano essere la soluzione’

“Probabilmente farebbero bene un paio di acquisti a livello di dirigenza, ma non so se rappresenterebbero la soluzione definitiva ai problemi della squadra. I giocatori sono quelli dell’anno scorso, ma sono spaesati. A parte il centrocampo, che è inferiore rispetto a quello della passata stagione. Bisognerebbe vivere lo spogliatoio per capirne i reali problemi, anche perché ci sono stati due allenatori che non sono riusciti entrambi ad entrare nella testa di chi scende in campo”.

‘La conferma a tempo non dà forza all’allenatore’

“Qualsiasi allenatore arrivi in una circostanza del genere, se i giocatori non lo aiutano e non lo rispettano, non rispettano la società, può fare poco. In campo ci vanno i giocatori e non so se percepiscono il pericolo. Conferma solo a tempo per Vanoli? Non è una tipologia di scelta che dà forza ad un allenatore”.

Infine, si sofferma su un singolo: “Ultimamente ho visto un Parisi diverso. Io ci puntavo molto, ha vissuto un lungo periodo negativo, ma ora è cresciuto. Certo, non è lui che può cambiare le sorti di una squadra, come quando ero giovane io ed avevo i punti di riferimento in rosa che mi facevano crescere”.