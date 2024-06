Sara Funaro è la nuova sindaca di Firenze: "Lavorerò per tutti i fiorentini, senza distinzioni. Grazie a Nardella per questi dieci anni"

Sara Funaro è la nuova sindaca di Firenze. Al ballottaggio la candidata del centrosinistra si è imposta su Eike Schmidt. Queste le sue dichiarazioni a caldo: “Ringrazio Nardella per questi dieci anni insieme straordinari, e per il sostegno e la fiducia che mi ha sempre dimostrato. Dario sarà sempre il mio sindaco”.

“Sarò la sindaca di tutti i fiorentini”

Poi ha aggiunto: "Ho iniziato questa campagna elettorale dicendo che non può esistere una sola persona al comando e oggi lo ribadisco, questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra. Vorrei fare i complimenti anche al mio avversario Eike Schmidt. Darò tutta me stessa per Firenze, sarò la sindaca di tutti i fiorentini senza escludere nessuno. Per me questa è la priorità".