Il Giudice Sportivo ferma un giocatore del Como, che non ci sarà contro la Fiorentina. La sfuriata in Milan-Bologna costa cara ad Allegri
Rese ufficiali attraverso un comunicato le decisioni del giudice sportivo in merito alla terza giornata di Serie A. Solo una decisione influirà su Fiorentina-Como, prossima partita dei viola in programma domenica prossima.
Como a Firenze senza un difensore
Fermato per una giornata dopo l'espulsione di ieri sera in Como-Genoa il difensore Ramon dei lariani “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”. Non ci sarà contro la Fiorentina.
Multa per Allegri
Costa caro ad Allegri la sfuriata contro il quarto uomo e il direttore di gara in Milan-Bologna. L'allenatore rossonero punito con un turno di stop e 10mila euro di multa.
