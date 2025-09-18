Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva, soffermandosi sulla situazione dell’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic e facendo alcuni paralleli con l’esperienza in viola del giocatore serbo.

‘Allegri a Vlahovic disse una cosa che non andava detta’

“Vlahovic ha bisogno di un carburante emozionale, di stimoli, di sfide, se tutti i giorni ha questo diventa il giocatore visto contro il Borussia Dortmund. Un giocatore che è stato messo in discussione perchè non gli è mai stato dato un ruolo centrale alla Juventus, veniva sostituito e criticato. Allegri disse a Vlahovic che era ancora acerbo, una cosa che non andava assolutamente detta. Ora ogni estate lo vogliono cacciare, il problema è solo economico: guadagna 12 milioni e non vuole rinnovare”.

‘Alla Fiorentina Vlahovic fu straordinario’

“La Juventus voleva venderlo, recuperare un po’ di soldi e sgravare il monte ingaggi, invece è stato il miglior acquisto estivo che ha fatto. Gli altri attaccanti, Openda e David, non sono alla sua altezza, è il vero centravanti bianconero. A fine anno si libererà a zero e dovrà presentarsi a qualche squadra importante, e dovrà fare un’annata straordinaria. È un calciatore che può fare la differenza. Alla Fiorentina, nei 6 mesi che voleva andare via ma anche prima, fece qualcosa di straordinario, poi arrivò la Juventus che dette 80 milioni alla squadra viola. Questa volta i soldi se li prenderà solo lui, perchè andrà a scadenza”.